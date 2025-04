Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 27 aprile 2025

Torna oggi, 27 aprile 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 27 aprile 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 27 aprile

Nella puntata di Domenica In di oggi, domenica 27 aprile, il primo ospite sarà Giorgio Panariello, che – intervistato da Mara Venier – racconterà alcuni episodi divertenti della sua carriera e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale “E se domani”. A seguire sarà in studio l’attore Pino Insegno, che ha da poco festeggiato i quarant’anni di carriera e anticiperà alcune novità della nuova edizione del game show di Rai1 “Reazione a catena”, al via 1l prossimo 8 giugno.

Protagonisti della puntata di Domenica In anche Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, che parleranno della loro storia d’amore – iniziata 25 anni fa – e del bellissimo rapporto che li lega ai figli Jasmine e Albano Jr Carrisi. Al Bano canterà inoltre alcuni dei suoi maggiori successi come “Nel sole”, “È la mia vita” e “Felicità”. In studio ci sarà anche il cantautore Francesco Baccini, che si esibirà in un medley dei suoi brani “Ho voglia d’innamorarmi”, “Le donne di Modena” e “Sotto questo sole” e presenterà il nuovo album “Archi e frecce”.

Nel corso della puntata si ricorderà anche Papa Francesco all’indomani del suo funerale: in studio Lino Banfi, Al Bano Carrisi, la giornalista Giovanna Botteri, il direttore di Libero Mario Sechi, il vescovo di Assisi mons. Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 27 aprile 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.