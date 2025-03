Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 23 marzo 2025

Torna oggi, 23 marzo 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 23 marzo 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 23 marzo

Lo spettacolo comincerà con l’esibizione di Elodie, che canterà il brano “Dimenticarsi alle 7”, e con un medley dei suoi successi come “Due”, “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”. Spazio quindi ad Alessia Marcuzzi, che darà al pubblico alcune anticipazioni sul suo nuovo show “Obbligo o verità”, in onda da domani, lunedì 24 marzo, su Rai 2. Segue ancora un appuntamento musicale con Rita Pavone, che prima presenterà il suo libro “Gemma e le altre” dedicato a tutte le donne e poi canterà il singolo “Niente (Resilienza 74)”. Toccherà quindi ad Al Bano raccontare la sua carriera e vita privata prima di esibirsi sul palco con brani intramontabili come “Libertà” e “Felicità”, accompagnato al piano dal maestro Alterisio Paoletti.

A seguire l’attore e regista Valerio Mastandrea sarà in studio per presentare il suo film “Nonostante”, che sarà al cinema dal 27 marzo. La puntata si chiuderà invece a Valeria Marini, Pamela Prati, Carmen Russo, Angela Melillo, Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, le dieci showgirl protagoniste del nuovo programma “Ne vedremo delle belle”, condotto da Carlo Conti, per rivedere e commentare la puntata d’esordio, andata in onda ieri, sabato 22 marzo, su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 23 marzo 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.