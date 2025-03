Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 2 marzo 2025

Torna oggi, 2 marzo 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 2 marzo 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 2 marzo

La puntata si aprirà con alcuni dei protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2025’, saranno ospiti in studio: Massimo Ranieri che oltre a ripercorrere alcune tappe della sua splendida carriera si esibirà con il brano “Tra le mani un cuore”; Marcella Bella si racconterà tra carriera e vita privata oltre ad esibirsi con il brano “Pelle diamante”; Serena Brancale reduce dal successo della kermesse, canterà il brano “Anema e Core”.

Direttamente da ‘Ora o mai più’, il cantautore Pierdavide Carone che si esibirà con il nuovo singolo “Non ce l’ho con te”. L’attrice Dalila Di Lazzaro sarà protagonista di un’ampia intervista sulla sua vita e sulla sua lunga carriera cinematografica, con lei in studio anche Manuel Pia, musicista e suo compagno da oltre dieci anni. Grande attesa per il cast della serie tv ‘Il Gattopardo’, dal prossimo 5 marzo disponibile sulle piattaforme digitali, in studio interverranno Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 2 marzo 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.