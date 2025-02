Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 2 febbraio 2025

Torna oggi, 2 febbraio 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 2 febbraio 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 2 febbraio

La puntata si concentrerà sul Festival di Sanremo e sulla sua storia. Tra gli ospiti figurano infatti alcuni protagonisti delle edizioni passate della nota kermesse: da Bobby Solo a Donatella Rettore, da Nicola Di Bari a Marina Occhiena, da Mal a Pierdavide Carone, fino ad Antonella Bucci, Francesca Alotta e Alessandro Canino, che si esibiranno con le canzoni presentate al Festival. In studio poi, in qualità di opinionisti, saranno presenti anche Marino Bartoletti e Alba Parietti.

Spazio anche a Lucia Dominguin, figlia di Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin, che racconterà la storia della sua famiglia e il rapporto con i fratelli Miguel Bosè e Paola Dominguin. Presente anche il musicista e cantautore Giovanni Nuti che si esibirà con il brano “La canzone di Bimba”, dedicata alla figlia scomparsa di Lucia, Bimba Dominguin. Quindi Michele Guardì presenterà il libro di poesie e racconti “Gisimunnu e altre croniche di Castroianni”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 2 febbraio 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.