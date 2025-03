Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 16 marzo 2025

Torna oggi, 16 marzo 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 16 marzo 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 16 marzo

Bobby Solo si appresta a celebrare il suo ottantesimo compleanno il prossimo 18 marzo. Per l’occasione, Mara Venier e la trasmissione Domenica In dedicheranno una speciale puntata al celebre artista. La trasmissione accoglierà anche l’attore Christopher Lambert, attualmente in Italia per la presentazione del suo nuovo film Eyes Everywhere, diretto da Simona Calo. Sandro Giacobbe sarà presente insieme alla moglie Marina Peroni per condividere la sua esperienza con la malattia che lo ha afflitto recentemente e delizierà il pubblico con alcuni dei suoi successi. La musica proseguirà con i Coma Cose, che eseguiranno il brano “Cuoricini”, piazzatosi al decimo posto al Festival di Sanremo 2025. Inoltre, l’attore Rocco Papaleo presenterà il suo ultimo film “U.S. Palmese”, diretto dai Manetti Bros., che verrà distribuito nelle sale dal prossimo 20 marzo.

Per gli appassionati della serie Mare Fuori, saranno ospiti in studio alcuni protagonisti della quinta stagione, in onda su Rai 2 dal 26 marzo: Vincenzo Ferrera (nei panni dell’educatore Beppe), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e Artem (Pino o’ Pazzo). Infine la puntata si concluderà con l’esibizione de Le Orme, storica band degli anni ’60 e ’70, che presenterà l’evento Le Orme plays Venice. Ad accompagnarli ci sarà il cantante Luca Minnelli.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 16 marzo 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.