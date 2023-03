Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 12 marzo 2023

Torna oggi, 12 marzo 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 12 marzo 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 12 marzo

Oggi, 12 marzo 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. La scaletta ufficiale non è stata resa nota, ma durante il pomeriggio vedremo tantissimi ospiti raccontarsi con Mara Venier.

Si parte con un lancio della nuova edizione del Cantante mascherato, lo spettacolo giallo-musicale che torna in onda da sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Rai 1. Per parlare di questa nuova serie sarà presente la padrona di casa e capo progetto di questo programma ovvero Milly Carlucci. Con lei è prevista la presenza in studio dei cinque investigatori che cercheranno di individuare chi si nasconde dietro alle maschere in gara. I cinque investigatori, come noto, sono Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Si ritorna poi al Festival di Sanremo 2023, quest’anno baciato dal successo ancora di più degli anni precedenti, con la presenza in studio di Lazza che dopo aver fatto una chiacchierata con zia Mara canterà il suo pezzo sanremese “Cenere“. Arriva nello studio di Domenica In uno dei protagonisti di The voice senior e The voice kids, ovvero Clementino, che per l’0ccasione, dopo una intervista con Mara, eseguirà il celebre pezzo di Fabrizio De Andrè ”Don Raffae‘“. In arrivo poi la vincitrice di The voice senior, Maria Teresa Reale, che eseguirà “Oggi sono io” il brano di Alex Britti. E’ prevista poi la presenza anche del vincitore/vincitrice di The voice kids, la cui finale è in onda sabato sera su Rai 1.

Restiamo nel mondo della musica con la presenza in studio del cantautore Raf che eseguirà alcuni dei suoi più celebri brani, con lui è previsto l’arrivo anche di sua moglie Gabriella Labate ed insieme racconteranno la loro storia d’amore. Nella puntata del 12 marzo ospite di Mara Venier a Domenica in uno degli attori più bravi e celebri del nostro paese, Giancarlo Giannini, che ha da poco ricevuto l’onore di avere una stella sulla celebre Walk of fame di Hollywood. Chiusura poi con uno dei più grandi talenti emersi negli ultimi Festival di Sanremo, ovvero Tananai che eseguirà il suo splendido brano portato a Sanremo 2023 “Tango“.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 12 marzo 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.