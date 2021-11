Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 novembre 2021

Torna oggi, 7 novembre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 7 novembre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 31 ottobre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier, oltre al nuovo gioco “Pronto, chi canta?”, che vedrà la partecipazione di alcuni ospiti in studio e del pubblico da casa. Gli spettatori potranno telefonare in trasmissione e continuare a cantare una canzone iniziata poco prima dall’orchestra in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi e da un ospite. Quando il brano si interromperà, il concorrente da casa dovrà continuare.

Tra gli ospiti di oggi, Carlo Verdone. L’attore e regista in questo periodo è uscito sulla piattaforma Amazon Prime con una serie di 10 puntate di 30 minuti ciascuna di una serie dal titolo Vita da Carlo, diretta ed interpretata dallo stesso Carlo Verdone, che racconta, fra realtà e finzione il suo mondo. In collegamento poi dagli studi della Rai di Milano Luciana Littizzetto, ospite fissa del varietà di Rai3 Che tempo che fa, che dialogherà con l’amica Mara fra comicità ed attualità. Torna poi Pierpaolo Pretelli, ormai ospite fisso di Domenica in, dove si esibirà in un numero musicale sulle note di Happy days insieme ad un gruppo di ballerini, ma non solo, Pretelli condurrà anche il gioco telefonico del programma di Mara Venier. Ancora Pretelli poi insieme all’amica Stefania Orlando per parlare della loro esperienza a Tale e quale show. Intervista poi con Eleonora Daniele, anche quest’anno alle prese con il successo del suo programma del mattino di Rai1 Storie italiane, quindi un momento delicato dedicato all’attualità. Infine in studio con Mara ci saranno i genitori di Rossano Rubicondi, Claudio e Rosa, recentemente scomparso. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 7 novembre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 7 novembre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.