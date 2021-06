Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 giugno 2021

Torna oggi, 6 giugno 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 6 giugno 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 6 giugno

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Si parte alle 14, come sempre, con lo spazio che il programma dedica ogni settimana al Covid. Presenti in studio il sottosegretario al Ministero della Saluta Pierpaolo Sileri e il Professor Luca Zaia, quindi il direttore di Libero Alessandro Sallusti e la cantante Orietta Berti.

Si torna poi a ricordare, come è avvenuto nella scorsa puntata, Little Tony con in studio la figlia Cristiana Ciacci e i suoi figlioli Mirko e Martina. Sempre in questo spazio per ricordare il cantante ci saranno Orietta Berti, Bobby Solo ed Edoardo Vianello. Ospite di Mara Venier a Domenica In di oggi, 6 giugno, per una lunga intervista l’attivista riminese Gessica Notaro. In studio poi il cantautore Ron che presenterà il suo nuovo singolo “Abitante di un corpo celeste”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 6 giugno 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

