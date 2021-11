Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 28 novembre 2021

Torna oggi, 28 novembre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 28 novembre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 28 novembre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier, oltre al nuovo gioco “Pronto, chi canta?”, che vedrà la partecipazione di alcuni ospiti in studio e del pubblico da casa. Gli spettatori potranno telefonare in trasmissione e continuare a cantare una canzone iniziata poco prima dall’orchestra in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi e da un ospite. Quando il brano si interromperà, il concorrente da casa dovrà continuare. Oggi, 28 novembre 2021, si parte con il talk su Ballando con le stelle relativo alla puntata terminata solo poche ore fa su Rai 1. Ospiti di questo talk alcuni dei protagonisti del programma diretto e condotto da Milly Carlucci: Alvise Rigo, Federico Fashion Style. Con loro Mara Elisa Isoardi, Alba Parietti, Rossella Erra e Guillermo Mariotto. Poi sempre da Ballando con le stelle arriva in studio a Domenica in Sabrina Salerno per una lunga intervista a cuore aperto con Mara Venier. Arrivano poi da Mara i due protagonisti della nuova fiction di Rai 1 Blanca, che ha già sbancato gli ascolti, ovvero Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta. In studio per una lunga e bella intervista con Mara Luca Trapanese, primo caso in Italia di genitore single ad aver adottato una bambina down. In studio a questo proposito Flavio Insinna, autore del bel libro “Il gatto del Papa“. Presenza ormai fissa del programma il simpatico Pierpaolo Pretelli alle prese stavolta con il musical made in Abba “Mamma mia“. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 28 novembre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 28 novembre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.