Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 novembre 2021

Torna oggi, 21 novembre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 21 novembre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 21 novembre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier, oltre al nuovo gioco “Pronto, chi canta?”, che vedrà la partecipazione di alcuni ospiti in studio e del pubblico da casa. Gli spettatori potranno telefonare in trasmissione e continuare a cantare una canzone iniziata poco prima dall’orchestra in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi e da un ospite. Quando il brano si interromperà, il concorrente da casa dovrà continuare.

Oggi, 21 novembre 2021, ci sarà come super ospite la grande Gina Lollobrigida, insieme al suo nuovo avvocato, Antonio Ingroia, che è stato chiamato dall’attrice per la causa che la vede contro il figlio che ha chiesto l’avvio della procedura di amministrazione di sostegno. Direttamente da Ballando con le stelle uno dei protagonisti di questa edizione, Morgan, che racconterà il suo percorso nello show di Milly Carlucci, in particolare dopo l’acceso confronto avuto con la giudice Selvaggia Lucarelli. Sempre da Ballando ci sarà Memo Remigi.

Una toccante intervista a cuore aperto avrà come protagonista Elisa Isoardi. E poi tornerà Pierpaolo Petrelli, ormai ospite fisso della trasmissione, per un balletto sulle note del celebre film americano Dirty dancing, oltre che essere protagonista dello spumeggiante gioco telefonico. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 21 novembre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 21 novembre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.