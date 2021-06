Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 20 giugno 2021

Torna oggi, 20 giugno 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier, reduce da problemi di salute. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 20 giugno 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 20 giugno

La puntata di oggi si chiuderà alle ore 17 per dare spazio alla partita di Euro 2020 Italia-Galles (ore 18). In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Si parte alle 14, come sempre, con lo spazio che il programma dedica ogni settimana al Covid con il professor Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della sanità ed in collegamento il professor Matteo Bassetti e il giornalista e scrittore Maurizio Costanzo. Da Mara poi nello studio centrale di via Nomentana a Roma la cantante Orietta Berti e il comico Nino Frassica.

Ospiti di Mara Venier a Domenica In del 20 giugno poi l’attrice Paola Minaccioni che parlerà del suo film “School of mafia” e la ballerina vincitrice del torneo di danza ad Amici 2021 Giulia Stabile. Sempre per il mondo della danza ospite l’etoile Eleonora Abbagnato ed il cantante Boomdabash con la sua hit per l’estate 2021 “Mohicani”. Completano il parterre degli ospiti della puntata numero quaranta di Domenica in l’attore Salvatore Esposito, da tutti ricordato nella parte di Genny Savastano nella Gomorra attualmente riproposta su Sky Atlantic e ospite per parlare del suo primo libro “Sciamani” . Completa il cast della puntata prossima ventura di Domenica in il cantante Bruno Venturini. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 20 giugno a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 20 giugno 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

