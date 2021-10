Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 ottobre 2021

Torna oggi, 17 ottobre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 17 ottobre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 17 ottobre

La quinta puntata della stagione vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier, oltre al nuovo gioco “Pronto, chi canta?”, che vedrà la partecipazione di alcuni ospiti in studio e del pubblico da casa. Gli spettatori potranno telefonare in trasmissione e continuare a cantare una canzone iniziata poco prima dall’orchestra in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi e da un ospite. Quando il brano si interromperà, il concorrente da casa dovrà continuare.

Nel salotto di “zia Mara” oggi si esibirà anche Nino D’Angelo, che tornerà in tv dopo un’assenza di un anno per presentare il suo ultimo album intitolato, “Il poeta che non sa parlare” a cui farà seguito un libro di racconti e di poesie. Tra gli altri ospiti della puntata di oggi – 17 ottobre 2021 – anche l’attrice Miriam Leone, che interverrà per presentare il suo nuovo film “Marylin ha gli occhi neri”. Sarà poi dedicato uno spazio a Ballando con le stelle, in cui interverranno in studio Albano, Alessandra Mussolini e Guillermo Mariotto. Durante la quinta puntata si parlerà della morte di Luana d’Orazio, la giovane operaia di Pistoia uccisa da un macchinario mentre lavorava in una fabbrica tessile. In studio saranno presenti il suo fidanzato e la madre, con alcune testimonianze filmate inedite. Ospite anche Pierpaolo Pretelli, che parlerà del suo successo al Tale e Quale Show e della sua relazione con Giulia Salemi. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 17 ottobre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 17 ottobre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

