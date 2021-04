Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 aprile 2021

Torna oggi, 11 aprile 2021 (giorno di Pasqua), Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 11 aprile 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 11 aprile

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, sul piano vaccinale e l’andamento dei contagi. Ospiti in studio di Mara Venier per discutere di questo il direttore dell’Unità operativa di Pneumologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma Luca Richeldi, il Professor Bassetti e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Per il mondo del cinema (e della televisione) l’attore e comico romano Enrico Brignano e il protagonista di LOL – Chi ride è fuori Fedez.

Per quel che riguarda il mondo della canzone in studio con Mara per una lunga chiacchierata fra pubblico e privato uno dei cantautori più prolifici del panorama musicale nostrano: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Poi ancora: Rita Dalla Chiesa e Francesca Michielin. In studio infine l’attore e imitatore Vincenzo De Lucia che proporrà ancora una volta le sue esilaranti imitazioni.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 l’11 aprile 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

