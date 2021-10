Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 ottobre 2021

Torna oggi, 10 ottobre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 10 ottobre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 10 ottobre

La quarta puntata della stagione sarà più breve del solito (chiusura alle ore 14,45) per lasciare spazio alla partita dell’Italia contro il Belgio, valida per la finale per il terzo e quarto posto della Nations League. Quello di oggi sarà un vero e proprio speciale di Ballando con le Stelle, che inizierà su Rai 1 dal 16 ottobre. Mara Venier avrà come ospiti a Domenica In: la conduttrice di Ballando Milly Carlucci insieme a tutti i concorrenti, i maestri e le coppie della nuova edizione. In studio e in collegamento ci saranno i giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. E poi i ballerini Samuel Peron, Maykel Fonts, Anastasia Kuzmina, Oxana Lebedew e Giada Lini e concorrenti come Morgan, Sabrina Salerno, Albano, Valeria Fabrizi, Mietta, Memo Remigi e Arisa. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 3 ottobre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 10 ottobre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

