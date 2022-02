Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 febbraio 2022

Torna oggi, 27 febbraio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 27 febbraio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 27 febbraio

La puntata di oggi si apre con l’ospitata di Achille Lauro, uno dei cantanti più in voga del momento e grande amico di Mara Venier. Lauro, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con “Domenica”, parteciperà all’Eurovision di Torino rappresentando San Marino. Un personaggio divisivo spesso al centro di numerose polemiche. Nel corso della sua ospitata, Lauro riceverà anche una targa consegnata dal Ministro degli Esteri della Repubblica di San Marino, dopo la vittoria del contest Una voce per San Marino. Direttamente da LOL 2, da Zia Mara ci saranno Fedez e Lillo. Lo spazio musicale prosegue con Irama, quarto a Sanremo 2022. Ospite di oggi anche l’attore Edoardo Leo per il docu-film su Gigi Proietti e Stefano Accorsi per il lancio della nuova fiction di Rai 1 “Vostro onore”. E infine ci sarà Arisa, che dopo un’intervista e una sua esibizione, sarà protagonista di una sorpresa che gli farà Vito Coppola.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 27 febbraio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.