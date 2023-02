Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 26 febbraio 2023

Torna oggi, 26 febbraio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 26 febbraio 2023 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 26 febbraio

Oggi, 26 febbraio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. La prima parte sarà dedicata a un ricordo di Maurizio Costanzo, con tanti amici come Fabio Fazio e Carlo Conti. Poi una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo Elodie, dove ha portato il brano “Due” che riproporrà domenica pomeriggio su Rai 1, insieme ad una bella chiacchierata con l’amica Mara Venier. Ospite poi di zia Mara, dopo aver accolto in una delle scorse puntate Ezio Greggio, l’altra metà della coppia televisiva che anima Striscia la notizia, ovvero Enzo Iacchetti.

Poi ancora dal Festival di Sanremo 2023 i Cugini di campagna con il loro pezzo sanremese “Lettera 22″ e i Colla zio che hanno portato al Festival ’23 la canzone “Non mi va”. Si torna poi alle celebri interviste a cuore aperto con Chiara Francini, fra le conduttrici del Festival di Sanremo 2023. Quindi per lanciare il suo nuovo programma nell’access prime time di Rai1 “Cinque minuti” il buon Bruno Vespa.

Infine torniamo di nuovo a Sanremo ’23 per lanciare un altro cantante ospite di Mara Venier, ovvero il bello e bravo Gianmaria che si esibirà in studio riproponendo il suo pezzo sanremese “Il mostro”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 26 febbraio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.