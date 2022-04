Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 aprile 2022

Torna oggi, 24 aprile 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 24 aprile 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 24 aprile

Innanzitutto ci sarà lo spazio “A grande richiesta” con Mirko Casadei e la sua orchestra insieme a cinque coppie di ballerini di liscio. Ospite in studio di questo pomeriggio Raoul Bova, l’attore appena entrato a far parte del cast di Don Matteo, prendendo il posto di Terence Hill con il personaggio di Don Massimo. Spazio cucina con lo chef Gennaro Esposito per il “Menu della domenica“, quindi in studio ci saranno gli attori Salvatore Esposito e Greta Scarano per il film “La cena perfetta“. Ospite poi a Domenica in Paolo Ruffini con tre giovani attori dello spettacolo “Up & Down“.

E ancora nel salotto di Mara Venier Tommaso Paradiso per parlare del suo primo film da regista “Sulle nuvole” con Marco Bocci e Barbara Ronchi. In studio poi il professore Massimo Galli per parlare del suo libro “Gallipedia”. E ancora Shel Shapiro con alcune immagini del suo concerto nelle Marche, precisamente a Cagli, vicino ad Urbino, questo per testimoniare il fatto che gli spettacoli e i concerti stanno ricominciando a girare l’Italia dopo il lungo periodo di inattività dovuto alla pandemia. Nel finale torna l’orchestra spettacolo di Mirko Casadei.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 24 aprile 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.