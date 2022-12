Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 18 dicembre 2022

Torna oggi, 18 dicembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 18 dicembre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 18 dicembre

Oggi, 18 dicembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata che andrà in onda fino alle 15,30 per lasciare spazio alla finale dei Mondiali Qatar 2022. Prima di dare la linea a Rai sport, Mara Venier avrà tempo di intrattenere il pubblico con un grande ospite: Eros Ramazzotti che ha da poco chiuso in America la prima trance del suo tour. Il “Battito infinito world tour” ha toccato i mesi scorsi Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Argentina, Cile, Brasile e Venezuela, poi Eros tornerà in Europa nel prossimo anno.

Eros sarà ospite della puntata prossima ventura di Domenica in, più che una puntata dello storico contenitore d’intrattenimento della prima rete della televisione di Stato, sarà una specie di Speciale tutto dedicato quindi al celebre cantautore romano, divenuto celebre grazie al Festival di Sanremo di Gianni Ravera del 1984 vincendo la sezione “Nuove proposte” di quel Festival con la canzone “Terra promessa” . Ma Eros Ramazzotti potrebbe non essere l’unico ospite della puntata del 18 dicembre di Domenica in, potrebbe arrivare il neo Ministro della Salute Orazio Schillaci, che sarebbe presente in un programma pop com’è Domenica in per fare gli auguri di Natale alle famiglie italiane.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 18 dicembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.