Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 15 maggio 2022

Torna oggi, 15 maggio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 15 maggio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 15 maggio

Oggi, 15 maggio 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si partirà con un talk show dedicato all’Eurovision Song Contest, con la finale che è stata trasmessa ieri sera su Rai 1 con grande successo e che ha visto la coppia Mahmood e Blanco rappresentare l’Italia con la loro “Brividi”. In studio con Mara per parlare di questo Eurofestival ci saranno Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi. In collegamento Al Bano che ha partecipato all’Eurovision insieme a Romina Power nel 1976 e nel 1985. Collegamenti poi da Torino con i protagonisti di questa edizione ospitata dall’Italia.

Ci sarà poi un sentito omaggio a Franco Battiato. In studio per questo momento ritroveremo Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi, che ha scritto un libro proprio dedicato al cantautore siciliano dal titolo “E ti vengo a cercare“. Si parla poi del docu-film “Quelle brave ragazze” con le protagoniste di questo programma, ovvero Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, mentre Teo Teocoli sarà protagonista di una “intervista impossibile” nei panni di Adriano Celentano.

Ospite di oggi a Domenica In anche Flavio Insinna, che lancerà il nuovo film per la tv di Rai 1 A muso duro, in cui viene raccontata la storia del medico Antonio Maglio, ideatore delle Paralimpiadi nel 1960. Per lo spazio musicale i Matia Bazar, che faranno un medley dei loro tantissimi successi e lanceranno il nuovo singolo. Infine verranno lanciati due nuovi libri, Tequila bang bang di Veronica Pivetti e Roma camminando di Francesco Rutelli, dedicato ad un suo grande amico disabile.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 15 maggio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.