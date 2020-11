Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 novembre 2020

Torna oggi, 22 novembre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 22 novembre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 22 novembre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle 2020, lo show condotto da Milly Carlucci e che ieri ha chiuso la sua quindicesima edizione. Si parlerà dell’esito in un appassionante talk con tutti i giurati ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. In collegamento anche il vincitore.

Tra gli ospiti anche Alessandra Mussolini, per parlare un po’ di tutto, non solo della sua esperienza a Ballando con le stelle. In collegamento ci sarà Iva Zanicchi, una delle voci che hanno fatto la storia della musica italiana, e che recentemente ha lottato contro il virus, venendo ricoverata in ospedale. Ospite di Domenica In di oggi, secondo le anticipazioni, l’attrice Giovanna Ralli, ormai un’amica del programma di Mara Venier.

Come di consueto, verranno analizzate le ultime notizie legate al Covid con il professor Matteo Bassetti. Torna tra gli ospiti l’attrice Elena Sofia Ricci, per parlare, tra le altre cose, del film per la tv che la vedrà protagonista proprio su Rai 1 nei panni della grande scienziata Rita Levi Montalcini. Un appuntamento da non perdere e in onda in prima serata il 26 novembre, per la regia di Alberto Negrin.

E ancora tra gli ospiti di Domenica In ci saranno i figli del grande Ugo Tognazzi, ovvero Ricky, Gianmarco, Maria Sole e Thomas, che parleranno del libro dedicato al loro straordinario papà intitolato Ugo – La vita, gli amori, gli scherzi di un papà di salvataggio. Non può mancare infine l’ospite musicale, che questa settimana sarà Fabrizio Moro. Il cantante ha appena lanciato il suo ultimo lavoro, Canzoni d’amore nascoste, ovvero una raccolta di brani d’amore fatta di 11 pezzi che hanno segnato il percorso artistico di Fabrizio Moro con al suo interno anche due inediti: Nun c’ho niente e Voglio stare con te.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 22 novembre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

