Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 novembre 2019

Come ogni settimana anche oggi, 10 novembre 2019, tornano Mara Venier e il suo appuntamento settimanale con Domenica In: per la nona puntata della stagione sono tanti, secondo le anticipazioni, gli ospiti che si accingono a calcare il palco del programma pomeridiano di Rai 1.

In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, interverranno anche oggi grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica, ma pure personalità legate al mondo della cronaca e dell’attualità. Mara Venier, ancora una volta, farà da padrona di casa per una serie di interviste: alcune divertenti, altre intime e personali.

Finora gli ascolti tv, decisamente soddisfacenti, hanno premiato zia Mara. Sarà così anche questa settimana? Vediamo intanto chi saranno gli ospiti di oggi di Domenica In.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 10 novembre

L’attenzione dei fan del programma è tutta per lei: negli studi di Domenica In, infatti, arriverà Giordana Angi, seconda classificata all’ultima edizione di Amici e coach di Amici Celebrities. La cantante, dunque, andrà nel programma di Rai 1 a parlare delle sue ultime esperienze musicali e televisive. Negli ultimi mesi, del resto, la sua vita è stata letteralmente rivoluzionata.

Il suo primo album, “Casa, è stato certificato disco d’oro. Mentre in queste settimane è uscito il suo secondo album. “Voglio essere tua”. Ma oltre a cantare, Giordana si è dimostrata un’ottima autrice anche per altri cantanti. Basti pensare che nell’ultimo album di Tiziano Ferro, ben 4 brani sono stati scritti da lei. Con Mara Venier, Giordana Angi commenterà tutto questo e i suoi prossimi progetti. Dando spazio anche a un sogno: sarà al prossimo festival di Sanremo?

Ma non ci sarà spazio solo per lei. Secondo le anticipazioni di Domenica In, tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Alessio Boni. L’attore si è distinto, nelle ultime settimane, nella fiction di Rai 1 “La strada di casa”, che ha riscosso un ottimo successo in termini di ascolti tv. Boni tornerà nelle prossime settimane in tv con un film, “Enrico Piaggio – Un sogno italiano”: con Mara Venier commenterà dunque questa nuova esperienza, nella quale interpreta il creatore della mitica Vespa.

Tra gli ospiti di Domenica In di oggi anche Christian De Sica, un attore che non ha bisogno di presentazioni. De Sica parlerà del suo ultimo film, “Sono solo fantasmi”, una rivisitazione di “Ghostbusters”.

Potrebbero interessarti Rosy Abate 3 si farà: arriva la conferma con un video di Taodue Ascolti tv sabato 9 novembre 2019: vince Tu Si Que Vales Madagascar: trama, curiosità e streaming del film in onda su Italia 1

Ci sarà spazio anche per la musica, con Patty Pravo (che ripercorrerà le tappe della sua lunghissima e gloriosa carriera) e Fabrizio Moro, che nelle prossime settimane sarà in tour in tutta Italia con il suo “Figli di nessuno”.

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming