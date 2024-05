Dolittle: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 29 maggio 2024, alle ore 21.20 va in onda il film Dolittle, pellicola del 2020 diretta da Stephen Gaghan. Basato su John Dolittle, protagonista della serie di romanzi dello scrittore britannico Hugh Lofting. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il Dr. John Dolittle è un veterinario che può parlare con gli animali e loro possono parlare a lui. La sua fama ha conquistato tutta l’Inghilterra, compresa la regina che come segno di ammirazione gli ha donato una magione con una riserva annessa dove accogliere e curare tutti gli animali. Assieme alla sua amata moglie, l’esploratrice Lily, i due salvano tanti animali che diventeranno parte della sua famiglia, tra cui: il pappagallo (femmina) Polynesia, il pauroso gorilla Chee-Chee, il freddoloso orso polare Yoshi, la volpe Tutu, l’anatra Dab-Dab, il cane miope Jip, lo struzzo Plimpton e la giraffa Betsy. Purtroppo dopo che sua moglie muore in mare durante una spedizione, Dolittle si chiude in se stesso e si confina nella casa sua assieme ai suoi animali, non desiderando più alcun contatto con altri umani. Un giorno, un ragazzo di nome Tommy Stubbins, durante una battuta di caccia con suo zio, spara e ferisce accidentalmente uno scoiattolo di nome Kevin; non volendo porre fine alla sua vita viene avvicinato da Poly che lo conduce nella casa di Dolittle a cui vuole chiedere aiuto. Tommy resta affascinato dal modo in cui Dolittle e suoi animali interagiscono tra di loro e decide di imparare a parlare con gli animali e di diventare l’apprendista del Dottore.

Lo stesso giorno, la regina Vittoria invia la giovane Lady Rose alla riserva con il compito di consegnare un messaggio al Dr. Dolittle: andare a Buckingham Palace per cercare di curarla da una malattia mortale. Inizialmente Dolittle è restio a uscire dalla sua magione, ma dopo essere stato persuaso da Poly che nell’eventualità in cui la regina muoia lui e i suoi animali perderebbero il diritto di vivere nella casa, decide finalmente di andare. Al suo arrivo, scopre che la regina ha ingerito un tipo di erba velenosa conosciuta come “belladonna”. Per essere curata, deve mangiare un frutto proveniente da una terra lontana. Anche se sembra che il frutto sia inesistente perché esso nasce dall’Albero dell’Eden che cresce solo su un’isola che non è segnata sulle mappe, tuttavia è deciso a partire, ma prima lascia il suo cane Jip e il suo insetto stecco a palazzo per vegliare sulla Regina. Dopo la visita a palazzo Dolittle allontana Tommy, ma Poly (l’unica tra tutti gli animali a parlare perfettamente il linguaggio umano) persuade il ragazzo ad accompagnare il dottore nella spedizione e aiutato da Betsy e Tutu riesce a salire sulla nave dove a malincuore Dolittle è costretto ad accettarlo a bordo, così assieme al suo equipaggio di animali salpano.

Dolittle: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Dolittle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Downey Jr.: dottor John Dolittle

Harry Collett: Tommy Stubbins

Antonio Banderas: Rassoulim

Michael Sheen: dottor Blair Mudfly

Jim Broadbent: Lord Thomas Badgley

Jessie Buckley: Regina Vittoria

Ralph Ineson: Arnall Stubbins

Kasia Smutniak: Lily Dolittle

Carmel Laniado: Lady Rose

Streaming e tv