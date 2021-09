Dolceroma: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 17 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Dolceroma, film del 2019 scritto e diretto da Fabio Resinaro. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2015 Dormiremo da vecchi di Pino Corrias. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andrea Serrano è un inserviente in un obitorio che sogna di diventare uno scrittore affermato. La sua grande occasione arriva grazie a Oscar Martello, un cinico produttore cinematografico che ha letto il suo romanzo d’esordio “Non finisce qui” dal quale desidera trarre un film. Ma il budget modesto e l’inadeguatezza dei mezzi portano a un risultato disastroso, che costringono il giovane autore a elaborare una diabolica campagna promozionale per fare pubblicità al film prima che esca in sala.

Dolceroma: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Dolceroma, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lorenzo Richelmy: Andrea Serrano

Luca Barbareschi: Oscar Martello

Valentina Bellè: Jacaranda Ponti

Francesco Montanari: Raul Ventura

Armando De Razza: Remo Golia

Iaia Forte: Milly

Luca Vecchi: regista

Libero De Rienzo: Lello Iovine

Claudia Gerini: Helga

Streaming e tv

Dove vedere Dolceroma in diretta tv e live streaming? Il film va in onda in chiaro, gratis, oggi – venerdì 17 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.