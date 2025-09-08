Dog Days: tutto quello che c’è da sapere sul film
Dog Days: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Dog Days è il film in onda questa sera, 8 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Una commedia del 2018 diretta da Ken Marino. Ma vediamo trama e cast.
Trama
In una cittadina americana si intrecciano le storie di un gruppo di persone. Vi è il gestore di un canile che deve rilanciare il suo lavoro e chiede aiuto ad una cameriera che fa la volontaria nel suo canile, un chitarrista squattrinato che deve badare al cane della sorella che al momento è occupata ad accudire i suoi due gemelli appena nati, una giornalista appena tradita dal fidanzato che si infatua di un collega, una coppia che non può avere figli che adotta una bambina e un anziano che perde il suo cane ed in suo aiuto accorre un pizza-boy. Tutte le avventure dei personaggi si legano tra loro per alcuni momenti e sono tutte legate all’amore per i cani.
Dog Days: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Nina Dobrev: Elizabeth
- Vanessa Hudgens: Tara
- Jon Bass: Garrett
- Tone Bell: Jimmy
- Eva Longoria: Grace
- Ron Cephas Jones: Walter
- Finn Wolfhard: Tyler
- Elizabeth Caro: Amelia
- Lauren Lapkus: Daisy
- Adam Pally: Dax
- Thomas Lennon: Greg
- Ryan Hansen: Peter
- Jasmine Cephas Jones: Lola
- Michael Cassidy: Dr. Mike
- David Wain: Wacky
- Tig Notaro: Danielle
- Rob Corddry: Kurt
- Jessica Lowe: Amy
- Toks Olagundoye: Nina
Streaming e tv
Dove vedere Dog Days in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 8 settembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.