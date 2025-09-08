Icona app
TV

Dog Days: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Dog Days: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Dog Days è il film in onda questa sera, 8 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Una commedia del 2018 diretta da Ken Marino. Ma vediamo trama e cast.

Trama

In una cittadina americana si intrecciano le storie di un gruppo di persone. Vi è il gestore di un canile che deve rilanciare il suo lavoro e chiede aiuto ad una cameriera che fa la volontaria nel suo canile, un chitarrista squattrinato che deve badare al cane della sorella che al momento è occupata ad accudire i suoi due gemelli appena nati, una giornalista appena tradita dal fidanzato che si infatua di un collega, una coppia che non può avere figli che adotta una bambina e un anziano che perde il suo cane ed in suo aiuto accorre un pizza-boy. Tutte le avventure dei personaggi si legano tra loro per alcuni momenti e sono tutte legate all’amore per i cani.

Dog Days: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Nina Dobrev: Elizabeth
  • Vanessa Hudgens: Tara
  • Jon Bass: Garrett
  • Tone Bell: Jimmy
  • Eva Longoria: Grace
  • Ron Cephas Jones: Walter
  • Finn Wolfhard: Tyler
  • Elizabeth Caro: Amelia
  • Lauren Lapkus: Daisy
  • Adam Pally: Dax
  • Thomas Lennon: Greg
  • Ryan Hansen: Peter
  • Jasmine Cephas Jones: Lola
  • Michael Cassidy: Dr. Mike
  • David Wain: Wacky
  • Tig Notaro: Danielle
  • Rob Corddry: Kurt
  • Jessica Lowe: Amy
  • Toks Olagundoye: Nina

Streaming e tv

Dove vedere Dog Days in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 8 settembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
