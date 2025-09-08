Dog Days: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Dog Days è il film in onda questa sera, 8 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Una commedia del 2018 diretta da Ken Marino. Ma vediamo trama e cast.

Trama

In una cittadina americana si intrecciano le storie di un gruppo di persone. Vi è il gestore di un canile che deve rilanciare il suo lavoro e chiede aiuto ad una cameriera che fa la volontaria nel suo canile, un chitarrista squattrinato che deve badare al cane della sorella che al momento è occupata ad accudire i suoi due gemelli appena nati, una giornalista appena tradita dal fidanzato che si infatua di un collega, una coppia che non può avere figli che adotta una bambina e un anziano che perde il suo cane ed in suo aiuto accorre un pizza-boy. Tutte le avventure dei personaggi si legano tra loro per alcuni momenti e sono tutte legate all’amore per i cani.

Dog Days: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nina Dobrev: Elizabeth

Vanessa Hudgens: Tara

Jon Bass: Garrett

Tone Bell: Jimmy

Eva Longoria: Grace

Ron Cephas Jones: Walter

Finn Wolfhard: Tyler

Elizabeth Caro: Amelia

Lauren Lapkus: Daisy

Adam Pally: Dax

Thomas Lennon: Greg

Ryan Hansen: Peter

Jasmine Cephas Jones: Lola

Michael Cassidy: Dr. Mike

David Wain: Wacky

Tig Notaro: Danielle

Rob Corddry: Kurt

Jessica Lowe: Amy

Toks Olagundoye: Nina

Streaming e tv

Dove vedere Dog Days in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 8 settembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.