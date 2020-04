Doc – Nelle tue mani: la vera storia del Dottor Fanti

DOC – NELLE TUE MANI STORIA VERA – Questa sera, giovedì 16 aprile 2020, su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani, fortunata serie tv con Luca Argentero nei panni del Dottor Fanti, stimato medico andato incontro ad una disavventura. Ma Doc – Nelle tue mani racconta una storia vera? Sì, la fiction racconta ciò che è successo veramente a Pierdante Piccioni, medico autore del libro Meno dodici. “Fare il medico, per me, significa ascoltare le persone, parlare con loro e prendermi cura di loro. E il valore aggiunto sarà l’essere stato davvero dall’altra parte della barricata, l’aver vissuto da paziente e da disabile”, si legge nel libro.

Piccioni è d’altronde un medico ancora oggi molto attivo, come ha ricordato lo stesso Argentero in una recente puntata di Domenica In: “È un primario che tra l’altro lavora tra Lodi e Codogno – insomma – zone che sono davvero la prima linea in questo momento”. Come in tutte le fiction, ovviamente, ci sono degli adattamenti e delle differenze rispetto alla realtà.

La più eclatante è legata all’incidente occorso al protagonista: Piccioni infatti ha avuto un incidente mentre nella serie di Rai 1 Doc Nelle tue mani il protagonista viene colpito da un colpo di pistola sparato nella sala d’attesa dell’ospedale dal padre di un paziente deceduto nel suo reparto. Vera e rispondete alla realtà, invece, la successiva perdita di memoria che ha condizionato la vita e la carriera di Piccioni così come del personaggio Fanti (Luca Argentero).

Il cast di Doc

Abbiamo visto la storia vera, ma qual è il cast di Doc – Nelle tue mani in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco di tutti gli attori e ruoli della fiction con Luca Argentero:

Luca Argentero: Andrea Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Raffaele Esposito: Marco Sardoni

Alberto Boubakar Malanchino: Gabriel Kidane

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Simona Tabasco: Elisa Russo

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Luca Avagliano: Renato

