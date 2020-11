Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nella settima puntata del 29 ottobre

Cosa è successo nella settima puntata di Doc – Nelle tue mani in onda giovedì 29 ottobre 2020 su Rai 1? Oggi, 5 novembre, sarà trasmessa l’ottava puntata composta da 1 episodio. Ma andiamo a vedere cosa ci siamo persi o non ricordiamo (riassunto) nella settima puntata di Doc – Nelle tue mani. Nell’episodio della settima puntata dal titolo “Egoismi” abbiamo visto l’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante. Peccato, però, che la sua presenza non ha migliorato affatto la simpatia della sorella minore. L’arrivo dell’attrice, infatti, ha finoto per rendere la giovane specializzanda ancora più acida e scontrosa con tutti e in questo modo non ha fatto altro che peggiorare la sua posizione. Occhi puntati anche su Andrea Fanti che ha proseguito ad indagare sul suo passato. Il medico non si è arreso, desideroso di portare a galla la verità su cosa sia successo in quella drammatica sera dell’incidente dove ha perso la memoria. E poi cosa altro è successo nella settima puntata di Doc – Nelle tue mani? Tra Giulia e Andrea si è creaato un gran bel feeling. Tra i due c’è un’ottima intesa che non è passata affatto inosservata e che ha portato i due a trascorrere molto tempo insieme. Proprio per questo motivo, Agnese ha iniziato a rendersi conto di essere gelosa della situazione che si è venuta a creare…

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto cosa è successo nella settima puntata di Doc – Nelle tue mani, ma dove vedere la fiction in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

