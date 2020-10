Doc – Nelle tue mani, cambio di programmazione: il 29 ottobre un solo episodio

Cambio programmazione per la fiction di Rai 1 Doc – Nelle tue mani. La serie tv con protagonista Luca Argentero da giovedì 29 ottobre andrà in onda con un solo episodio invece di due: la serie, infatti, lascerà posto al nuovo programma di Amadeus dal titolo “AmaSanremo”, dedicato alla selezioni dei giovani del prossimo Festival di Sanremo 2021 in programma a marzo. Nel dettaglio, in queste prime due settimane di programmazione della fiction con Argentero, sono stati trasmessi due episodi consecutivi: la serie iniziava alle ore 21,30 e chiudeva intorno alle ore 23,30. A partire da giovedì 29 ottobre, però, ci sarà un cambio di palinsesto e verrà trasmesso un solo appuntamento alla settimana. La messa in onda di Doc – Nelle tue mani è prevista quindi sempre al giovedì però dalle ore 21,30 alle ore 22,40, quando prenderà il via “AmaSanremo” condotto da Amadeus. Di seguito la programmazione Rai per Doc – Nelle tue mani (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020

Pausa causa emergenza Covid-19

Quinta puntata (episodi 9-10): giovedì 15 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11-12): giovedì 22 ottobre 2020

Settima puntata (episodio 13): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (episodio 14): giovedì 5 novembre 2020

Nona puntata (episodio 15): giovedì 12 novembre 2020

Decima puntata (episodio 16): giovedì 19 novembre 2020

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

