Doc – Nelle tue mani anticipazioni: cosa succede nella seconda puntata

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI – Dopo il successo della prima puntata, torna questa sera – giovedì 2 aprile 2020 – su Rai 1 una nuova puntata di Doc, Nelle tue mani, il medical drama con protagonista Luca Argentero. La serie s’ispira a una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni. La fiction è composta da 4 puntate, ognuna delle quali formata da due episodi. Quella che va in onda stasera è la seconda. Cosa succede? Qual è la trama? Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Doc, Nelle tue mani.

Tutto sul medical drama Doc, nelle tue mani: trama, cast, streaming

Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, la trama della seconda puntata

Vediamo le anticipazioni di questa sera. Nel terzo episodio, intitolato Niente di personale, vediamo Andrea tornare in reparto ma questa volta come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano letteralmente terrorizzati da lui. Questa novità mette un po’ tutti in difficoltà, gli specializzandi non riescono ad accettare facilmente questo capovolgimento dei ruoli. Andrea nel frattempo ha intenzione di recuperare il suo rapporto con l’ex moglie, nonostante siano passati anni dalla loro separazione. Giulia, con la quale ha avuto una relazione, non riesce a sopportare questa piega degli eventi e la collaborazione tra i due per lavorare sul caso di un giovane manager si rivelerà essere ostica e ricca di sorprese.

Nel quarto episodio “Una cosa buona che fa male” di Doc, Nelle tue mani – in onda sempre stasera 2 aprile -, vediamo l’arrivo di un malato particolarmente caro a Giulia. Questa novità alimenterà la competizione fra specializzandi e Andrea coglie l’occasione per iniziare a conoscerli per davvero. Nel mentre, coinvolge anche il reparto nella ricerca della password della sua email, che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte importante del suo passato. Ma pare invece che qualcuno voglia nascondergliela a tutti i costi.

Appuntamento con la seconda puntata di Doc. Nelle tue mani giovedì 2 aprile 2020 alle 21.25 su Rai 1.

La trama di Doc, nelle tue mani

Potrebbero interessarti Matilde Gioli, chi è l’attrice che recita in Doc, Nelle tue mani su Rai 1 La maledizione della prima luna, torna il primo film della saga dei Pirati dei Caraibi su Canale 5 Speciale Tgr #iorestoacasa: viaggio nell’Italia del Coronavirus stasera su Rai 3