Doc – Nelle tue mani 2 stasera non va in onda: perché, il motivo del cambio di programma

Perché stasera, giovedì 24 febbraio 2022, Doc – Nelle tue mani 2 non va in onda su Rai 1 come da programma? La risposta è semplice: a causa della guerra scoppiata in Ucraina in seguito all’invasione della Russia di Putin. La Rai ha infatti deciso di mandare in onda uno speciale del Tg1, che sta seguendo l’evoluzione dei fatti fin dall’alba. Non temete: Doc 2 tornerà in onda con la sesta puntata al più presto. La Rai non ha ancora reso noto la data esatta, ma presumibilmente le puntate in programma slitteranno e quindi quella che sarebbe dovuta andare in onda oggi verrà trasmessa giovedì prossimo (3 marzo) alle ore 21,25. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare ancora):

Prima puntata: giovedì 13 gennaio 2022, ore 21,25 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 20 gennaio 2022, ore 21,25 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 27 gennaio 2022, ore 21,25 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 10 febbraio 2022, ore 21,25 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 17 febbraio 2022, ore 21,25 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 3 marzo 2022, ore 21,25

Settima puntata: giovedì 10 marzo 2022, ore 21,25

Ottava puntata: giovedì 17 marzo 2022, ore 21,25

Streaming e tv

Abbiamo visto perché stasera, 24 febbraio 2022, Doc – Nelle tue mani 2 non va in onda, ma dove vedere o rivedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (e in differita, ondemand) tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.