Doc – Nelle tue mani 2: qual è la location della fiction di Rai 1, dove è stato girato

Qual è la location di Doc – Nelle tue mani 2, la popolare serie tv di Rai 1 giunta alla seconda stagione? Dove è stato girato? Le avventure del dottor Fanti e di tutta la squadra sono tornate, in onda ogni giovedì su Rai 1. Molti seguendo la fiction si chiedono qual è la location e l’ospedale molto tecnologico nel quale lavora Doc, il personaggio interpretato da Luca Argentero, e tutti i personaggi della serie campione d’ascolti. L’ospedale di cui si parla nella fiction è il Policlinico Ambrosiano. Ma in realtà non esiste davvero. Dove è girato allora Doc? Gran parte della struttura è stata ricostruita negli studi di Formello, vicino a Roma.

Per girare Doc – Nelle tue mani però sono state utilizzate anche delle strutture ospedaliere reali. In particolare si tratta del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Entrambi gli istituti hanno messo a disposizione della troupe i propri spazi e le proprie tecnologie per ricostruire al meglio il set di Doc-Nelle tue mani 2.

Quante puntate

Abbiamo visto la location di Doc – Nelle tue mani 2, ma quante puntate sono previste per la seconda stagione? In tutto andranno in onda 16 episodi suddivisi in 8 puntate. La prima andrà in onda giovedì 13 gennaio 2022; l’ultima giovedì 10 marzo 2022. In mezzo una piccola pausa: giovedì 3 febbraio infatti la fiction non andrà in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):