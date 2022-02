Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Stasera, giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione della fiction tratta da una storia vera, raccontata in “ Meno dodidci” di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato dodici anni di memoria. A causa di questa amnesia, il dottor Fanti ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della puntata di stasera, Andrea Fanti intende curare una madre carcerata, che è stata accusata di tentato omicidio nei confronti della figlia. L’uomo ha molti problemi perché tutto l’ospedale gli va contro, mentre tra l’altro prosegue l’inchiesta su di lui. Intanto, Andrea e Agnese si ritrovano inaspettatamente vicini… Damiano ha fatto delle scoperte compromettenti su Andrea e sulla sua squadra di medici. Ora il nuovo dottore deve decidere con chi stare! Gabriel sembrerebbe davvero pronto alla partenza, ma ha ancora qualcosa che lo tormenta… Nel secondo episodio della quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 2, secondo le anticipazioni sulla trama, lo staff dell’ospedale si occupa di un paziente che mai avrebbe voluto vedere ricoverato. Intanto Andrea e la figlia Carolina sono sempre più lontani e lui deve fare i conti con se stesso: è il momento di arrendersi oppure no? Riccardo si ritaglia finalmente un po’ di tempo per uscire con Alba e fare insieme a lei una gita fuori porta, ma le cose non vanno come lui aveva previsto… Damiano torna a Roma perché il padre si trova in una brutta situazione. Caruso gli offrirà una mano ma gli chiederà anche una contropartita…

Doc – Nelle tue mani 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andrea Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Simona Tabasco: Elisa Russo

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Alberto Malanchino: Gabriel Kidane

Elisa D’Eusanio: Teresa Maraldi

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Giusy Buscemi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Alice Arcuri: Cecilia Tedeschi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Gaetano Bruno

Streaming e tv

Dove vedere la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (e in differita, ondemand) tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.