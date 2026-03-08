Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Divorzio a Las Vegas: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Ricky Memphis. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Divorzio a Las Vegas: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 8 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Divorzio a Las Vegas, film del 2020 scritto e diretto da Umberto Carteni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Lorenzo ed Elena, due giovani studenti di 18 anni: lei bella e apparentemente inarrivabile, lui invece è il classico secchione che annoia ogni ragazza che incontra. I due si ritrovano in America durante una vacanza studio e l’ultimo giorno oltreoceano assumono LSD; sotto l’effetto della droga allucinogena finiscono a Las Vegas, dove un po’ per gioco e un po’ per sfida si sposano. Da questo momento in poi l’uno perde le tracce dell’altra. Sono trascorsi 20 lunghi anni e le loro vite sono cambiate, i due sono ormai adulti: lei è una donna in carriera che lavora come manager, mentre lui è un ghost writer che si mantiene redigendo discorsi politici per gli esponenti di qualsiasi fazione. Nonostante li loro matrimonio improvvisato, la coppia non ha avuto più contatti sin da quella bravata

Divorzio a Las Vegas: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Divorzio a Las Vegas, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Giampaolo Morelli: Lorenzo
  • Andrea Delogu: Elena
  • Ricky Memphis: Lucio
  • Gianmarco Tognazzi: Giannandrea
  • Grazia Schiavo: Sara
  • Vincent Riotta: Giudice
  • Luca Vecchi: Tullio
  • Lorenzo Gioielli: Bahuman
  • Rick Harrison: sé stesso

Streaming e tv

Dove vedere Divorzio a Las Vegas in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 8 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 marzo 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5: quante puntate, durata, quando finisce
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 marzo 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5: quante puntate, durata, quando finisce
TV / Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Imma Tataranni 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
TV / Ascolti tv sabato 7 marzo: Sanremo Top, C’è Posta per Te, Banana Joe
TV / Messa in tv 8 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della prima puntata
Ricerca