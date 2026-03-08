Divorzio a Las Vegas: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 8 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Divorzio a Las Vegas, film del 2020 scritto e diretto da Umberto Carteni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Lorenzo ed Elena, due giovani studenti di 18 anni: lei bella e apparentemente inarrivabile, lui invece è il classico secchione che annoia ogni ragazza che incontra. I due si ritrovano in America durante una vacanza studio e l’ultimo giorno oltreoceano assumono LSD; sotto l’effetto della droga allucinogena finiscono a Las Vegas, dove un po’ per gioco e un po’ per sfida si sposano. Da questo momento in poi l’uno perde le tracce dell’altra. Sono trascorsi 20 lunghi anni e le loro vite sono cambiate, i due sono ormai adulti: lei è una donna in carriera che lavora come manager, mentre lui è un ghost writer che si mantiene redigendo discorsi politici per gli esponenti di qualsiasi fazione. Nonostante li loro matrimonio improvvisato, la coppia non ha avuto più contatti sin da quella bravata

Divorzio a Las Vegas: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Divorzio a Las Vegas, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giampaolo Morelli: Lorenzo

Andrea Delogu: Elena

Ricky Memphis: Lucio

Gianmarco Tognazzi: Giannandrea

Grazia Schiavo: Sara

Vincent Riotta: Giudice

Luca Vecchi: Tullio

Lorenzo Gioielli: Bahuman

Rick Harrison: sé stesso

Streaming e tv

Dove vedere Divorzio a Las Vegas in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 8 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.