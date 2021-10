Indiscreto: per la direzione del Tg1 è ancora tutto in ballo, spuntano i nomi di Gruber e Gabanelli

Vuoi vedere che Fuortes si appresta a sparigliare i giochi per la direzione del Tg1 e per la nascitura direzione approfondimenti? Già, perché sembra sfumare l’approdo di Monica Maggioni alla guida del telegiornale della rete ammiraglia. Nelle ultime ore qualcosa di grosso si sta muovendo ai piani alti di viale Mazzini. Si tengono incontri riservati ai massimi livelli dentro e fuori la Rai.

Secondo autorevolissime indiscrezioni infatti l’amministratore delegato Carlo Fuortes starebbe vagliando anche curricula esterni, ovviamente di donne e ovviamente di altissimo livello. Due sono i nomi in particolare finiti nelle ultime ore all’attenzione del numero 1 di viale Mazzini: quello di Milena Gabanelli e quello di Lilli Gruber (non è passato inosservato il suo “rientro” in Rai proprio nei giorni scorsi a TV Talk). Entrambe potrebbero essere in pista per la direzione del Tg1 oppure per la nascitura direzione approfondimenti, quella che scaturirà dal nuovo piano industriale. E sarebbe anche un modo per indebolire la concorrenza. Tutte e due infatti lavorano per La7 e Cairo. Ma c’è anche un terzo nome in pista, ed è quello di Teresa de Santis nome molto conosciuto in ambito centrodestra con la passata gestione Salini.