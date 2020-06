Din Don – Una parrocchia in due: trama, cast e streaming

Questa sera, giovedì 11 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Italia 1 va in onda Din Don – Una parrocchia in due, film TV di genere commedia del 2018 diretto da Claudio Norza ed interpretato da Enzo Salvi e Maurizio Battista. Ma di cosa parla? Qual è il cast del film Din Don – Una parrocchia in due? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Donato (Enzo Salvi), un manager musicale cialtrone, per sfuggire a due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi per colpa della sua inefficienza, approfittandosi di una lettera dello zio vescovo si presenta vestito da prete al parroco di una chiesa di paese, don Dino (Maurizio Battista), fingendo di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco. La chiesa di don Dino è sempre vuota: i fedeli del paese frequentano la chiesa nuova, retta da don Gabriele, un prete ruffiano che ci sa fare con la gente. L’arrivo di Donato inizialmente sembra il colpo finale per la chiesa di don Dino: Donato non sa da dove cominciare una messa, non ha mai confessato né sposato nessuno, la sola idea di fare un’estrema unzione lo spaventa. Don Dino comincia a litigare con Donato: sembra tutto meno che un prete. Ma a poco a poco, i modi stravaganti di don Donato, la sua apertura mentale da “peccatore” e la sua mentalità da “prete rock” cominciano ad attrarre i fedeli.

Din Don – Una parrocchia in due: il cast

Di seguito il cast completo del film Din Don – Una parrocchia in due in onda oggi, 11 giugno 2020, alle ore 21,20 su Italia 1:

Maurizio Battista: don Dino

Enzo Salvi: Donato/don Donato

Salvatore Misticone: Gaetano

Agnese Maselli: Agnese

Maurizio Mattioli: vescovo

Andrea Dianetti: Luigi

Giorgia Würth: Sara

Emy Bergamo: Cesira

Adolfo Margiotta: Murena

Maria Del Monte: donna in confessione

I Cugini di Campagna: loro stessi

Laura Torrisi: Esmeralda

Alessandra Moretti: Agente immobiliare

Valeria Altobelli: sposa

Gabriele Carbotti: don Gabriele

Streaming e tv

Dove vedere Din Don – Una parrocchia in due in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

