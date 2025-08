Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World: trama, cast e streaming

Questa sera, domenica 3 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World, film del 2024 diretto da Raffaele Mertes con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Don Donato e compagnia vanno in gita al parco a tema Cinecittà World, dove Luna e Luigi hanno deciso di fare la loro luna di miele. Anche per Gina sono giorni importanti, dal momento che ora è dolce attesa, mentre Angelo è come sempre pronto a cercare nuovi modi per guadagnare soldi facili. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma è solo una pia illusione.

Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World: il cast

Abbiamo visto la trama di Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World, ma qual è il cast? Tra gli attori: Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Angelica Massera, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida.

Streaming e tv

Dove vedere Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 3 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.