Dimartino, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Dimartino è uno dei concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2021, in coppia con Colapesce. Il duo si presenta sul palco dell’Ariston per la 71esima edizione della kermesse musicale con il brano Musica leggerissima. Ma chi è Dimartino? Qual è la sua carriera, le canzoni e la vita privata? Si tratta di un cantautore tra i più apprezzati nella ‘scena indie’ italiana, il cui vero nome è Antonio Di Martino. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Biografia

Nato a Palermo il 1° dicembre 1982, Antonio Di Martino, nome d’arte Dimartino, è un cantautore raffinato, anche se poco noto al grande pubblico. La sua carriera parte nel 1998, quando inizia a fare musica con i Famelika, band impegnata nella lotta antimafia. Insieme ai Famelika, Dimartino pubblica due album, arrivando ad aprire i concerti di Caparezza e Morgan.

L’artista in gara a Sanremo 2021 con Colapesce è anche leader della band Dimartino di cui fanno parte anche Angelo Trabace (pianoforte), Giusto Correnti (batteria) e Simona Norato (chitarra). Esce così il primo album del gruppo Cara maestra abbiamo perso, seguito da un tour italiano e dalla collaborazione con Brunori Sas. Lo stesso Brunori coproduce il secondo album di Dimartino nel 2012: Sarebbe bello non lasciarsi mai, abbandonarsi ogni tanto è utile.

Si fa conoscere da un pubblico vasto con il terzo album, Come una guerra la primavera, viene estratto il singolo Un paese ci vuole. Nel 2017, Dimartino in collaborazione con un amico cantautore siciliano, Fabrizio Cammarata, scrive il romanzo Un mondo raro. Vita e incanto di Chavela Vargas, incentrato sulla vita dell’omonima cantante messicana. Il progetto include anche la pubblicazione dell’album, Un mondo raro, registrato a Città del Messico. Nel 2018 esce il singolo Cuoreintero che anticipa l’uscita dell’album Afrodite, forse quello di maggior rilievo del cantautore. Nel 2019 Dimartino collabora con Brunori Sas, e insieme scrivono Al di là dell’amore e Quelli che arriveranno. Nello stesso anno comincia la collaborazione con il collega siciliano Colapesce.

Il 5 giugno 2020 esce I mortali, album frutto della collaborazione tra Dimartino e il collega-amico Colapesce (all’anagrafe Lorenzo Urciullo). Anticipato dai singoli L’ultimo giorno, Adolescenza nera e Rosa e Olindo, il disco vede anche la collaborazione dei due con Carmen Consoli, con cui incidono Luna araba. Dimartino e Colapesce partecipano al Festival di Sanremo 2021 con il brano Musica leggerissima.

Vita privata

Poco e niente si sa della vita privata di Dimartino, che tiene particolarmente alla sua privacy. Si sa solo che ha una figlia: Ninalou. A lei è dedicato il suo ultimo album Afrodite. Su Instagram il cantautore è seguito da circa 19mila persone.

