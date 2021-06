DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 8 giugno, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 8 giugno 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 8 giugno 2021, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione sanitaria, economica e sociale del nostro Paese. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale che procede spedita, tanto che l’obiettivo è arrivare a vaccinare l’80% della popolazione entro settembre, come ha fatto sapere il generale Figliuolo. Che estate ci attende? Sarà un ritorno alla quasi normalità? Da tempo le persone immunizzate in Italia sono oltre 500mila al giorno, e i dati relativi ai nuovi contagiati e i decessi sono in costante calo, così come l’occupazione dei posti in ospedale. Dati incoraggianti che hanno portato molte Regioni a finire in zona bianca, quella con le minori restrizioni. Un toccasana per molte attività fiaccate economicamente da questa pandemia. Al tempo stesso però il governo Draghi dovrà fronteggiare il problema della fine del blocco dei licenziamenti, una misura vista come fumo negli occhi da Confindustria e aspramente criticata anche dall’Unione Europea Cosa succedere quando le aziende potranno riprendere a licenziare i propri dipendenti? Cosa farà il governo per aiutare i tantissimi italiani che rischiano di perdere il lavoro?

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 8 giugno, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris ci saranno:

In aggiornamento

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.