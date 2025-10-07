Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:13
TV
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 ottobre 2025 su La7

di Anton Filippo Ferrari
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 ottobre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 ottobre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 ottobre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Il tema centrale della serata riguarda l’attualità politica, in particolare il dibattito sull’effettiva connessione tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Paese reale: la puntata mette a fuoco le tensioni tra Palazzo Chigi, il mondo sindacale e le piazze, che negli ultimi giorni sono tornate ad affollarsi con nuove proteste e rivendicazioni. Non mancheranno riferimenti alla situazione internazionale, con un focus sulle ripercussioni dei conflitti tra Gaza e Ucraina, i movimenti diplomatici della NATO e le conseguenze sulla sicurezza europea, in un quadro globale segnato dalle crisi e dagli effetti sui mercati.

Tra gli ospiti della serata si segnalano nomi di primo piano come Maurizio Landini, leader della Cgil, ed Elsa Fornero, già ministra del lavoro e voce autorevole sulle tematiche del welfare e delle pensioni. Ad affiancare le interviste, ci saranno anche Paolo Magri e Gianluca Timpone, esperti di relazioni internazionali ed economia, chiamati a commentare le strategie del governo e le prospettive occupazionali e fiscali per la stagione autunnale. Sul fronte dell’attualità, la programma analizza anche l’impatto delle politiche sociali e i possibili scenari delle “piazze” a cui il governo deve fare fronte.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Maurizio Landini
  • Elsa Fornero

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
