DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 ottobre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 ottobre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 ottobre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Il tema centrale della serata riguarda l’attualità politica, in particolare il dibattito sull’effettiva connessione tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Paese reale: la puntata mette a fuoco le tensioni tra Palazzo Chigi, il mondo sindacale e le piazze, che negli ultimi giorni sono tornate ad affollarsi con nuove proteste e rivendicazioni. Non mancheranno riferimenti alla situazione internazionale, con un focus sulle ripercussioni dei conflitti tra Gaza e Ucraina, i movimenti diplomatici della NATO e le conseguenze sulla sicurezza europea, in un quadro globale segnato dalle crisi e dagli effetti sui mercati.

Tra gli ospiti della serata si segnalano nomi di primo piano come Maurizio Landini, leader della Cgil, ed Elsa Fornero, già ministra del lavoro e voce autorevole sulle tematiche del welfare e delle pensioni. Ad affiancare le interviste, ci saranno anche Paolo Magri e Gianluca Timpone, esperti di relazioni internazionali ed economia, chiamati a commentare le strategie del governo e le prospettive occupazionali e fiscali per la stagione autunnale. Sul fronte dell’attualità, la programma analizza anche l’impatto delle politiche sociali e i possibili scenari delle “piazze” a cui il governo deve fare fronte.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Maurizio Landini

Elsa Fornero

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.