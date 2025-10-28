DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 ottobre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 ottobre 2025, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: l’Italia della politica del muro contro muro con maggioranza e opposizione impegnate nella costante delegittimazione dell’avversario a chi giova? Grande attenzione naturalmente anche all’economia, con i dissidi tra i leader del governo Meloni sulla manovra economica e tutti i cambiamenti in corso in materia di tasse per famiglie e imprese e di pensioni. Sul fronte estero attenzione alle novità riguardanti il Medio Oriente ed il conflitto tra Russia e Ucraina ed al complesso rapporto tra Trump e Putin, in cui si sta inserendo la Cina. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 28 ottobre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Massimo Cacciari

Alessandro Di Battista

Sergio Rizzo

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.