DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 25 febbraio 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 25 febbraio 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 25 febbraio 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata i principali temi di politica interna – dalle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Santanché e Nordio, al caso Delmastro, allo scontro aperto tra politica e magistratura – e di politica internazionale con l’onda nera dell’Afd in Germania, la crisi delle sinistre che attraversa ormai tutto l’Occidente, ma pure gli ultimi sviluppi sulla guerra in Ucraina e l’incidenza delle decisioni di Trump sull’Italia. Sul fronte dell’economia attenzione alle misure in arrivo per fronteggiare il caro bollette, al peso di un sempre più probabile aumento della spesa militare sul debito pubblico e all’impatto dell’inflazione su salari e pensioni. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 25 febbraio 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Antonio Tajani

Corrado Augias

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.