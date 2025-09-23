DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 settembre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 23 settembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 settembre 2025, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno le democrazie in crisi, il modello Trump, gli Stati Uniti, eccezione o apripista anche per l’Europa? Da che parte stanno Giorgia Meloni e il suo governo? E dove può condurre la spinta sempre più verso la destra estrema della Lega trainata da Salvini e Vannacci? Attenzione anche ai temi di politica estera e ai riflessi sull’Italia, con le novità su Gaza e le reazioni allo sciopero nelle piazze italiane di oggi. Spazio poi anche all’economia, con un’Italia che vede migliorato il suo rating ma deve anche fare i conti con la difficoltà di trovare nuove risorse per realizzare le tante promesse dei partiti ancora rimaste lettera morta, in particolare su pensioni, tasse e stipendi, nella prossima manovra di bilancio. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 23 settembre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Corrado Augias

Nicola Gratteri

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.