DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 aprile, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 21 aprile 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 21 aprile

Questa sera a DiMartedì si tornerà a parlare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione in Italia del Coronavirus. Siamo ormai vicini all’inizio della Fase 2, anche se il governo sta ancora lavorando, con l’aiuto del comitato tecnico-scientifico, alla definizione di un piano che possa portare a una graduale ripartenza senza far riprendere i contagi da Covid-19. Quali saranno le prime attività a riaprire? Quando? Ci saranno differenze regione per regione? Secondo quanto anticipato in questi ultimi giorni dal premier Conte alcune regioni ripartiranno prima di altre, viste le differenze, ancora profonde a livello territoriale, sull’espansione dell’epidemia.

Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Appuntamento dunque stasera in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

