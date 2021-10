Digitare il codice segreto: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 12 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Digitare il codice segreto, film per la tv del 2021 diretto da Fabrizio Costa inserito nel ciclo di commedie Rai Fiction “Purché finisca bene”, che – giunto alla quinta stagione – racconta storie di vita quotidiana mettendo in evidenza l’ironia e i buoni sentimenti che fanno parte delle nostre vite. Protagonista Neri Marcorè che interpreta Alberico Ferretti, uno psicologo bugiardo e tirchio diventato famoso per aver scrito un bestseller su come vincere l’avarizia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film, come detto, racconta la storia del dottor Alberico Ferretti, uno psicologo divenuto famoso dopo la pubblicazione del suo libro di grande successo, “Digitare il codice segreto”. Si tratta di un manuale che propone metodi per curare il vizio dell’avarizia, ma in verità l’uomo nasconde un terribile segreto: è un tirchio cronico. Ora che è divenuto un vero vip, grazie alle vendite, Alberico deve cercare di nascondere la sua vera natura di avaro, perché ogni minimo passo falso potrebbe rivelare la menzogna e la montatura messa su dal dottore. Peccato che Ferretti, oltre a essere tirchio, sia anche un gran scroccone e, approfittando dell’ospitalità offertagli dalla Contessa Vanini, riesce così a nascondersi dagli sguardi dei curiosi per iniziare la stesura di un nuovo libro. In questo modo l’uomo può scrivere in tutta tranquillità e senza tirar fuori neanche un soldo per il suo sostentamento. L’incontro con una donna di nome Beatrice, proprietaria di un bistrot, lo porterà a cambiare le carte in tavola, in quanto lo psicologo si innamorerà perdutamente di lei…

Digitare il codice segreto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Digitare il codice segreto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali della fiction:

Neri Marcorè: Alberico Ferretti

Valeria Bilello: Beatrice

Gabriele Cirilli

Paola Minaccioni

Pia Lanciotti

Bernardo Casertano

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Digitare il codice segreto? La risposta è 1. Essendo un film tv non sono previste ulteriori puntate. Attenzione però: il ciclo “Purché finisca bene”, in cui il film con Neri Marcorè è inserito, prosegue il 19 ottobre, stessa rete e orario, con “Tutta colpa della Fata Morgana” con Gabriella (Nicole Grimaudo) e Claudio (Davide Jacopini).

Streaming e tv

Dove vedere Digitare il codice segreto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.