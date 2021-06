Dieci piccoli indiani: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 28 giugno 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Dieci piccoli indiani, una miniserie televisiva britannica trasmessa da BBC One nel 2015. La miniserie è stata scritta da Sarah Phelps ed è basata sul romanzo. Mentre la versione originale è composta da tre puntate da 60 minuti, la versione italiana è stata trasmessa sul canale tematico Giallo in prima TV assoluta il 6 e 7 novembre 2016, in due puntate da 90 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Agosto 1939. Otto sconosciuti sono invitati per diversi motivi in una tenuta arroccata a Soldier Island, un’isola al largo della costa del Devon, dai misteriosi coniugi U.N. Owen (Ulick Norman Owen e Una Nancy Owen), da loro mai conosciuti personalmente. Essi sono: Vera Claythorne, una giovane donna ex governante assunta come segretaria; Anthony Marston, giovane rampollo con un’irrefrenabile passione per le automobili; John Macarthur, generale veterano della prima guerra mondiale; Emily Brent, un’anziana signora puritana e dal comportamento rigido; Lawrence Wargrave, un anziano giudice; William Blore, poliziotto ed investigatore privato; Edward Armstrong, un dottore; e Philip Lombard, capitano ed esploratore. Una volta giunti nel luogo dell’incontro vengono accolti da due domestici appena assunti, Thomas e Ethel Rogers, ma i padroni di casa sono misteriosamente assenti. I domestici dicono di non aver mai conosciuto gli Owen e di essere stati assunti tramite lettera. In ognuna delle camere assegnate agli ospiti è appesa al muro una filastrocca che recita la storia di dieci indiani i quali, uno dopo l’altro, muoiono in modi differenti; sul centrotavola della sala da pranzo, inoltre, si trovano le statuine corrispondenti ai dieci indiani della filastrocca. Mentre gli ospiti cenano e discorrono tra di loro, una voce proveniente da un grammofono incolpa ciascuno dei presenti, inclusi i due domestici, di aver commesso un omicidio…

Dieci piccoli indiani: il cast

Abbiamo visto la trama di Dieci piccoli indiani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maeve Dermody: Vera Claythorne

Aidan Turner: Philip Lombard

Charles Dance: giudice Lawrence Wargrave

Burn Gorman: William Blore

Toby Stephens: dottor Edward Armstrong

Sam Neill: generale John MacArthur

Miranda Richardson: Emily Brent

Douglas Booth: Anthony Marston

Anna Maxwell Martin: Ethel Rogers

Noah Taylor: Thomas Rogers

Rob Heaps: Hugo

Catherine Bailey: Olivia

Harley Gallacher: Cyril

Daisy Waterstone: Beatrice

Streaming e tv

Dove vedere Dieci piccoli indiani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 giugno 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.