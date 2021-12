Die Hard – Un buon giorno per morire: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Die Hard – Un buon giorno per morire, film del 2013 diretto da John Moore. Il quinto capitolo della saga che vede protagonista Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John McClane parte per la Russia con l’obiettivo di tirar fuori di prigione il figlio Jack, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Durante il suo soggiorno a Mosca, John scopre che dietro l’arresto del figlio si nasconde in realtà un piano criminale: il ragazzo è un agente della CIA, da tre anni sul suolo russo col compito di sventare un possibile attacco terroristico grazie all’aiuto di un ex trafficante di armi e uranio, convinto a collaborare con i servizi segreti degli USA. Purtroppo per i due, le autorità locali sono ben poco disponibili al dialogo. Padre e figlio non si parlano da tempo, ma nonostante gli iniziali dissapori, decidono di provare a sistemare le cose, per evitare che in Russia salga al potere un oligarca senza scrupoli e inviso alla diplomazia statunitense.

Die Hard – Un buon giorno per morire: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Die Hard – Un buon giorno per morire, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: John McClane

Jai Courtney: John “Jack” McClane, Jr.

Cole Hauser: Collins

Sebastian Koch: Yuri Komarov

Julija Snigir’: Irina Komarov

Radivoje Bukvić: Alik

Amaury Nolasco: Murphy

Sergej Kolesnikov: Cagharin

Pavel Lychnikoff: tassista

Roman Luknár: Anton

Melissa Tang: Lucas

Mary Elizabeth Winstead: Lucy McClane

Mike Dopud: Detective Wexler

April Grace: Sue Easton

Megalyn Echikunwoke: bella reporter

Iván Kamarás: pilota

Anna V’jalicyna Trailer Vediamo insieme il trailer in italiano del film stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Dove vedere Die Hard – Un buon giorno per morire in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.