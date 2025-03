Dicono di te: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Dicono di te, film del 2024 diretto da Umberto Carteni con protagonista Max Giusti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giancarlo è un autore tv di successo: fama, soldi, amore, praticamente un uomo realizzato. Quando però il cugino Bernardo irrompe nella sua vita, millantando un antico rito di paese che gli donerebbe il potere di conoscere sentire cosa dicono le persone alle spalle degli altri, tutto quello che ha costruito comincia ad andare in rovina. Giancarlo capisce che i colleghi lo disprezzano e che gli amici di una vita non lo hanno mai sopportato. Per di più, sua moglie Elena, giornalista che sogna lo scoop della vita, sembra lo tradisca con Raul, un imprenditore ricco e famoso. Quando anche il lavoro comincia ad andare a rotoli, Giancarlo tenta il tutto per tutto per risalire la china e vendicarsi allo stesso tempo dei torti subiti.

Dicono di te: il cast

Abbiamo visto la trama di Dicono di te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Max Giusti: Giancarlo

Paolo Calabresi: Bernardo

Ilaria Spada: Elena

Manuela Zero

Simona Marchini

Grazia Schiavo

Gabriele Pellegrini aka Dado

Michele La Ginestra: Raul

Mauro Coruzzi aka Platinette

Vittoria Castagnotto

Streaming e tv

Dove vedere Dicono di te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 21 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.