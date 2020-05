Diavoli 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Questa sera, 15 maggio 2020, andrà in onda l’ultima puntata di Diavoli, la serie televisiva con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi impegnati in una guerra silenziosa ma spietata tra due volti dell’alta finanza. Su Sky Atlantic, andrà in onda la puntata finale della prima stagione e tutti continuano a chiedersi: ci sarà una seconda stagione di Diavoli? Rivedremo Dominic e Massimo?

La serie tv, che si rifà all’omonimo romanzo best seller di Guido Maria Brebr, ha avuto un valido riscontro in termini di ascolti ( in media 637.000 spettatori a episodio). Questo non fa che consolidare la decisione che era già stata presa circa il destino di questa storia.

Tutto su Diavoli, la serie tv: trama, cast, streaming

Diavoli 2 si farà? La parola ad Alessandro Borghi

Diavoli 2 si farà. La seconda stagione quindi affronterà ancora la storia di Massimo e Dominic. La serie era già stata prolungata da Sky per una seconda stagione, ormai già da tempo, ma per vedere i prossimi episodi bisognerà aspettare almeno un anno. A parlarne è stato proprio Alessandro Borghi, che interpreta Massimo: “Diavoli 2 non uscirà prima di un anno, perché ci vorrà un sacco di tempo a girarla. Di questi tempi il lavoro procede a rilento”. C’è chi sta ancora aspettando la nuova stagione di Suburra. “Anche Suburra non so quando uscirà”, ha precisato Borghi.

Ma cosa ci aspetta nella seconda stagione? A dare una risposta è stato l’autore del romanzo, Guido maria Brera, che è stato coinvolto nella serie come sceneggiatore. In una diretta Instagram, l’autore ha detto: “Più andremo avanti e più racconteremo il nostro tempo. Per fortuna c’è Guido che è un pozzo di idee. Allo stesso tempo mi piace che la prima stagione abbia una sua conclusione. Odio le storie lasciate appese, invece Diavoli chiude un ciclo, dà delle risposte per aprire poi nuove questioni. E il finale dividerà, gli ultimi episodi sono i migliori”. Secondo Brera, inoltre, nella seconda stagione di Diavoli si affronterà anche il tema Coronavirus: “Il protagonista, Massimo Ruggero, e il suo capo, Dominic Morgan, sono seduti al tavolino di un bar di Milano. I giorni sono quelli del tempo del coronavirus, ma si torna anche alla Brexit”.

