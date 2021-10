DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai: trama e streaming del film su Rai 3

Stasera, venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3, a trent’anni dalla nascita della DIA – Direzione Investigativa Antimafia, andrà in onda in prima visione assoluta “DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai”, film che racconta la storia della lotta alle mafie dal 1991, quando nacque da un’intuizione di Giovanni Falcone, fino alle inchieste più recenti. Il film racconta le operazioni investigative della DIA attraverso la voce dei veri agenti operativi che le hanno realizzate: 4 storie, 10 voci narranti e la memoria di Falcone tenuta in vita da Giuseppe Ayala, il magistrato e amico personale di Falcone che ha condiviso con lui l’ultimo anno e mezzo di vita a Roma. Nel film gli investigatori ritornano nelle città in cui hanno condotto le loro inchieste e iniziano a raccontare com’erano Palermo, Reggio Calabria e Napoli negli anni ’90. Le immagini dei luoghi si mescolano in un passaggio continuo dal presente al passato grazie ad un uso innovativo delle teche RAI. I materiali di archivio RAI diventano il punto di vista degli investigatori: sono i loro occhi che rivedono quelle città negli anni in cui erano operativi. Per la prima volta ascoltiamo le loro voci, i “dietro le quinte” delle maggiori inchieste, il racconto dei metodi investigativi e il sacrificio delle loro vite private, costretti al silenzio e ad agire sempre nell’ombra.

Streaming e diretta tv

Dove vedere “DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai” in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.