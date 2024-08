Di padre in figlia: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Di padre in figlia, la serie in onda su Rai 1 in prima serata dal 25 agosto 2024? Si tratta di una fiction già trasmessa nel 2017 e riproposta in replica in quattro serate dal 25 agosto 2024. Appuntamento quindi per quattro domeniche di fine estate da non perdere, per vedere o rivedere una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 25 agosto 2024

Seconda puntata: 1 settembre 2024

Terza puntata: 8 settembre 2024

Quarta puntata: 15 settembre 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) Di padre in figlia? La serie va in onda dal 25 agosto in prima serata su Rai 1 per quattro puntate. Appuntamento dalle 21.25 e fino alle 23.25, quindi due ore esatte, pubblicità inclusa. Ogni puntata dura infatti circa 110 minuti. La miniserie narra una storia di emancipazione femminile nella famiglia veneta Franza, proprietaria di una distilleria a Bassano del Grappa, tra gli anni ’50 e ’80. La gestione passerà dalle mani di Giovanni, fondatore nonché patriarca della famiglia, nelle mani dei quattro figli: Antonio, Maria Teresa, Elena e Sofia.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono, ma dove vedere Di padre in figlia in tv e streaming? Su Rai 1 appuntamento in quattro puntate dal 25 agosto 2024 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.