Di padre in figlia: trama, cast, quante puntate e streaming serie Rai 1

Di padre in figlia è la serie in replica su Rai 1 da domenica 25 agosto 2024 in prima serata. La serie in quattro puntate è già stata trasmessa con grande successo per la prima volta nel 2017. La miniserie narra una storia di emancipazione femminile nella famiglia veneta Franza, proprietaria di una distilleria a Bassano del Grappa, tra gli anni ’50 e ’80. La gestione passerà dalle mani di Giovanni, fondatore nonché patriarca della famiglia, nelle mani dei quattro figli: Antonio, Maria Teresa, Elena e Sofia. Vediamo insieme trama, cast e tutte le informazioni.

Trama

In un arco di tempo che va dal 1958 ai primi anni ‘80, Di padre in figlia racconta la storia della famiglia Franza, una famiglia patriarcale veneta che attraversa i grandi cambiamenti storici che hanno portato le donne a lottare per guadagnarsi la parità e i diritti civili. Tra tensioni, conflitti e ribellioni, il potere della figura paterna viene sostituito, in modo nuovo e lungimirante, dalle tre figlie e dalla madre.

Giovanni Franza è tornato dal Brasile con Franca, la moglie giovanissima. La loro è una fuga. Li tiene uniti un segreto, non l’amore. Appena arrivato in Italia, a Bassano del Grappa, Giovanni apre una distilleria. E’ un uomo duro, abituato alla fatica nei campi di tabacco. E’ lui a prendere tutte le decisioni; Franca non ha voce in capitolo su nulla. Siamo nel 1958. I coniugi hanno due figlie, ma Giovanni non si dà pace perché desidera più di ogni altra cosa il maschio, che arriva insperato insieme alla sorella gemella.

La primogenita Maria Teresa capisce subito che con la nascita del fratello Antonio il ramo femminile della famiglia vivrà nell’ombra. E crescendo ne ha la prova: per iscriversi alla facoltà di chimica deve contrapporsi al padre e in seguito, per svolgere il lavoro per cui si è laureata, è costretta a farsi assumere dai Sartori, la distilleria concorrente dell’ex socio di suo padre, Enrico, e di suo figlio Riccardo, di cui Maria Teresa è da sempre innamorata.

La secondogenita Elena rimane incinta all’età di 16 anni. E’ fidanzata con Filippo, il figlio del sindaco di Bassano. Rinuncia quindi al sogno di diventare ballerina e accetta un matrimonio riparatore. Sofia, la gemella di Antonio, è la più istintiva e ribelle tanto da rischiare la stessa vita. Antonio è invece il più fragile, non riesce infatti a reggere il peso del progetto che il padre ha su di lui, unico discendente maschio della famiglia Franza.

Nessuno è in grado di aprirsi e di aiutare l’altro. Anche Franca, di cui cominciamo a intuire il passato quando in paese arriva Jorge, un brasiliano in visita a Bassano. Franca lo ha amato da ragazza e per le settimane in cui lui rimane in Italia vive di nascosto una passione fugace e intensa. Giovanni, col suo carattere ruvido e i suoi modi dispotici, è riuscito ad allontanare tutti. L’unico che gli resta accanto è Antonio il quale sente di non avere altra scelta e fa di tutto per essere all’altezza del suo ruolo nella distilleria “Franza & Figlio”, ma è diverso dal padre e distante dal suo mondo.

In un drammatico evolversi di eventi, la famiglia Franza si trova ad attraversare il dolore più profondo. Tutto alla fine viene condiviso e chiarito, anche il segreto che unisce Franca a Giovanni. Un segreto che racconta di violenza e salvezza insieme. Siamo arrivati così agli anni 80, quando sull’entrata della distilleria paterna campeggia una nuova insegna: “Sorelle Franza”. E’ la testimonianza del cambiamento dei tempi e soprattutto della battaglia portata avanti dalle donne della famiglia.

Di padre in figlia: il cast della serie

Qual è il cast della fiction Di padre in figlia? Ci sono grandi nomi che hanno reso questa fiction molto amata: Alessio Boni veste i panni di Giovanni Franza, capostipite ruvido e intransigente; Cristiana Capotondi recita nel ruolo della figlia primogenita Maria Teresa, ragazza intelligente e determinata. Poi anche Alessandro Roja, Domenico Diele, Matilde Gioli, con la partecipazione di Francesca Cavallin e di Stefania Rocca, nelle vesti di madre premurosa e moglie succube di un marito dispotico. La regia è di Riccardo Milani. Vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessio Boni: Giovanni Franza

Cristiana Capotondi: Maria Teresa Franza

Alessandro Roja: Riccardo Sartori

Domenico Diele: Filippo Biasolin

Matilde Gioli: Elena Franza

Denis Fasolo: Enrico Sartori

Corrado Fortuna: Giuseppe Nunzio

Carmo Dalla Vecchia: Jorge

Roberto De Francesco: sindaco Felice Biasolin

Roberto Gudese: Antonio Franza

Demetra Bellina: Sofia Franza

Roberto Nobile: parroco Don Giulio

Eleonora Panizzo: Laura

Simonetta Solder: Lucia Sartori

Alessia Baciga: Maria Teresa a 8 anni

Eleonora Errandi: Elena a 6 anni

Vittoria De Paoli: Sofia a 10 anni

Jacopo Missana: Antonio a 10 anni

Nicola Sartori: Riccardo a 8 anni

Michele Corrà: Giovanna a 6 anni

Stefania Rocca: Franca Franza

Francesca Cavallin: Giuseppina “Pina” Zanchetti

Ernesto D’Argenio: fotografo Fabrizio

Clizia Fornasier: segretaria Diana

Elisabetta De Palo: levatrice Emilia

Roberto Astuni: professore di maturità

Victor Cavalcante: Jorge da giovane

Giulia Poleggi: Franca da giovane

Antonio Fiorese: amico di Filippo

Giovanni Morassutti: barista

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Di padre in figlia? Appuntamento ogni domenica sera su Rai 1 in prima serata dalle 21.20. La serie è composta da quattro puntate, della durata di circa 100 minuti l’una. La serie è già stata trasmessa per la prima volta nel 2017. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 25 agosto 2024

Seconda puntata: 1 settembre 2024

Terza puntata: 8 settembre 2024

Quarta puntata: 15 settembre 2024

Streaming e tv

Dove vedere Di padre in figlia in tv e streaming? Su Rai 1 appuntamento in quattro puntate dal 25 agosto 2024 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.